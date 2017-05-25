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    Копчинский: ситуация в теплоэнергетике близка к коллапсу

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (326)

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    По словам экс-директора Государственного департамента атомной энергетики Украины Георгия Копчинского, в тепловой электроэнергетике работают блоки, которые были построены более 40 лет назад и в настоящее время они на издыхании.
    РИА Новости Украина

    "Мало кто сегодня задумывается над тем, что в тепловой электроэнергетике работают блоки, которые были построены более 40 лет назад. Почти за полстолетия тепловая генерация  новых энергомощностей не получила. Все эти блоки работают, я бы сказал, на издыхании. В любой момент можно ожидать аварийных остановок, массового порядка…Тепловые электростанции долго просуществовать не смогут в таком состоянии. Я бы назвал эту ситуацию критической, близкой к серьезному энергетическому коллапсу", — заявил Копчинский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Атомная энергетика Украины: серьезных проблем все больше".

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    По словам эксперта, примерно чего-то подобного можно ожидать и от атомной генерации после 2030 года. 

    "Действительно, у большинства действующих ядерных энергоблоков тридцатилетний расчетный ресурс выработан или будет выработан в ближайшее время. Однако по мировому опыту, по заключениям соответствующих экспертных ведущих организаций и специалистов, эти блоки могли бы проработать еще порядка 20 лет. На более рассчитывать вряд ли приходится, потому что там уже будут играть роль очень серьезные факторы, связанные с целостностью корпусов реакторов, а это наиболее уязвимый элемент реакторных установок. И получается, что мы в течение ближайших двадцати лет должны каким-то образом решить задачу продления жизнеспособности не только атомной энергетики, но и реанимации тепловой энергетики”, – сказал эксперт.

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