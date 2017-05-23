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    Прибытие Дональда Трампа в Италию

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    "Борт номер один" c президентом США Дональдом Трампом на борту приземлился во вторник в римском аэропорту Фьюмичино около 18.25 по местному времени.
    Канал CHANNEL90seconds newscom на Youtube

    У самолета президента США, его супругу и дочь встречали министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, глава минобразования Валерия Федели, представители Ватикана и сотрудники американского посольства в Риме. Эти кадры в прямом эфире передавало итальянское телевидение.

    Из аэропорта президентский кортеж отправился в резиденцию американского посла.

    Программа визита президента США начнется в среду: следующим утром у него запланированы встречи с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, после чего президент в сопровождении супруги и дочери посетит собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу.

    Смотрите также: Трамп призвал исламские страны бороться против террора

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