Прибытие Дональда Трампа в Италию

У самолета президента США, его супругу и дочь встречали министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, глава минобразования Валерия Федели, представители Ватикана и сотрудники американского посольства в Риме. Эти кадры в прямом эфире передавало итальянское телевидение.

Из аэропорта президентский кортеж отправился в резиденцию американского посла.

Программа визита президента США начнется в среду: следующим утром у него запланированы встречи с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, после чего президент в сопровождении супруги и дочери посетит собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу.

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