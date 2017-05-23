"Океан Эльзы" презентовала клип на песню "Солнце"

Режиссером и автором нового видео "Океана Эльзы" выступил Виктор Придувалов, сообщается на официальной странице группы в Facebook. Съемки клипа проходили в Киеве.

"Я всегда снимаю видео на образах, которые возникли как первые реакции на прослушивание песни. Услышав Солнце, я увидел две картинки: главных героев, что стоят взявшись за руки на крыше над городом, а вечернее солнце скрывается в их ладонях и саму группу, которая играет на фоне огромной звезды по имени Солнце… Все остальное уже выстраивалось позже, во время работы над сценарием", – рассказал режиссер.

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Ранее сообщалось, что известный пианист Евгений Хмара снял видео посреди заброшенной Припяти. На черно-белом видео под названием "Pianist in ghost town" виртуоз играет на рояле.