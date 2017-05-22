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    Обновленный Киевский велотрек с высоты птичьего полета

    (обновлено: )82
    В столице открылся обновленный велотрек. Процесс восстановления велотрека сопровождался скандалами, сменами подрядчиков и попытками построить на его месте другие объекты.
    Канал Апостроф на youtube

    Первый велодром был построен в Киеве в 1899 году, второй — в 1913 году. В 2009 году один из старейших велотреков Европы был разрушен с согласия городских властей и на его месте построен жилой дом и паркинг.

    В 2014 году активисты смогли добиться возвращения треку статуса памятника, сообщает "Апостроф".

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    Ранее в Киеве прошла акция "На велосипеде на работу". В акции приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

     

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