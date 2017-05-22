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    В Петербурге главного редактора "Эхо Москвы" облили виски

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    Активисты движения "Другая Россия" облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время публичной дискуссии "Открытая библиотека".
    Канал Drugoros TV на Youtube

    Во время выступления Венедиктова на сцену выбежали три человека и облили его жидкостью из бутылок. Один из нападавших заявил, что это акция "Другой России", после чего второй активист кинул в зал пачку листовок. После нападения охрана увела их со сцены.

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    Позднее главный редактор "Эхо Москвы" в своем микроблоге в Twitter заявил, что виски был разбавлен.

    ​"Другая Россия" — незарегистрированная российская политическая партия, учрежденная в июле 2010 года на съезде в Москве. В январе 2011 года партии было отказано в официальной регистрации. "Другая Россия" выступает за гражданский национализм, революционный социализм и прямую демократию. Члены организации неоднократно подвергались уголовному преследованию за участие в запрещенной Национал-большевистской партии.

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