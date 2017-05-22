В Петербурге главного редактора "Эхо Москвы" облили виски

Во время выступления Венедиктова на сцену выбежали три человека и облили его жидкостью из бутылок. Один из нападавших заявил, что это акция "Другой России", после чего второй активист кинул в зал пачку листовок. После нападения охрана увела их со сцены.

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Позднее главный редактор "Эхо Москвы" в своем микроблоге в Twitter заявил, что виски был разбавлен.

— Алексей Венедиктов (@aavst) 21 травня 2017 р.

​"Другая Россия" — незарегистрированная российская политическая партия, учрежденная в июле 2010 года на съезде в Москве. В январе 2011 года партии было отказано в официальной регистрации. "Другая Россия" выступает за гражданский национализм, революционный социализм и прямую демократию. Члены организации неоднократно подвергались уголовному преследованию за участие в запрещенной Национал-большевистской партии.