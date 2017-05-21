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    Нападение разъяренной толпы на россиянина в Канкуне

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    В мексиканском городе Канкуне разъяренная толпа напала на дом россиянина Алексея Макеева, известного своими видеороликами с оскорблениями в адрес жителей Мексики.
    Канал DJ Miguel Angel на Youtube

    В одном из видео с места происшествия видно, как вооруженные мужчины атакуют дом россиянина, внутри через разбитое окно можно разглядеть и его самого. После этого мужчина пытается сбежать через второй этаж и выбирается на крышу. По данным местных СМИ, в нападении участвовали более сотни человек.

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    ​Кроме того, по его словам, Макеев убил одного из напавших на него мексиканцев. Позднее консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот сообщил, что раненный Алексей Макеев находится в состоянии искусственной комы.

    Несколько лет назад Макеев попадал в сводки российских новостей после того, как нападал на детей и пенсионеров и снимал это на видео. Сообщалось также, что он психически нездоров. Судя по его страницам в соцсетях, сейчас он работает в Канкуне инструктором по дайвингу.

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