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    Пять греческих болельщиков ранены в драке в Стамбуле

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    Драка между баскетбольными болельщиками турецкого "Фенербахче" и греческого "Олимпиакос", прибывшими на "Финал четырех" Евролиги, произошла в центре Стамбула.
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    По крайней мере пять греков получили ранения, передает в пятницу агентство DHA.

    "Финал четырех" Евролиги примет стамбульская арена "Синан Эрдем" с 19 по 21 мая. Московский ЦСКА сыграет в полуфинале с "Олимпиакосом", начало встречи в 18:30. Другой полуфинальный матч между "Фенербахче" и испанским "Реалом" начнется в 21:30.

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    Сообщается, что драка произошла на известной пешеходной улице Истикляль в стамбульском районе Таксим. Во время драки использовались фейерверки. Два греческих болельщика нуждаются в лечении, один из них получил ранение в ногу.

    Полиция применила слезоточивый раз, чтобы пресечь столкновения. По меньшей мере четыре участника инцидента задержаны.

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