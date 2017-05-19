Пять греческих болельщиков ранены в драке в Стамбуле

По крайней мере пять греков получили ранения, передает в пятницу агентство DHA.

"Финал четырех" Евролиги примет стамбульская арена "Синан Эрдем" с 19 по 21 мая. Московский ЦСКА сыграет в полуфинале с "Олимпиакосом", начало встречи в 18:30. Другой полуфинальный матч между "Фенербахче" и испанским "Реалом" начнется в 21:30.

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Сообщается, что драка произошла на известной пешеходной улице Истикляль в стамбульском районе Таксим. Во время драки использовались фейерверки. Два греческих болельщика нуждаются в лечении, один из них получил ранение в ногу.

Полиция применила слезоточивый раз, чтобы пресечь столкновения. По меньшей мере четыре участника инцидента задержаны.