В Киеве начал работу обновленный отдел водной полиции

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, начало работы обновленного отдела водной полиции является очень своевременным с учетом приближение начала летнего сезона. Граждане активно будут отдыхать на воде и в прибрежной зоне, поэтому нужно надежно охранять их покой.

На работников отдела полиции положены обязанности по обеспечению публичной безопасности и правопорядка в акватории реки Днепр и на объектах Киевского воднотранспортного комплекса, раскрытие и профилактика преступлений.

К территории обслуживание отдела относится 43 километра реки Днепр, включительно с частью Каневского водохранилища, а также в пределах Киева. Территория граничит с несколькими районами Киева и Киевской области. Кроме того, отдел в сотрудничестве с Главным управлением Национальной полиции в Киевской области будет проводить мероприятия на территории 70 километров Киевского водохранилища и еще 150 километров – Каневского. Общая площадь обслуживаемой территории представляет около 1,6 тыс. кв. км.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали банду наркоторговцев, которую "крышевал" полицейский.