наверх
19.05.201717:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Киеве начал работу обновленный отдел водной полиции

    (обновлено: )34
    В рамках презентации работники водной полиции во взаимодействии с бойцами полицейского подразделения специального назначения КОРД провели спецоперацию по задержанию условных преступников, которые захватили речное судно.
    Канал Національна поліція України на youtube

    По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, начало работы обновленного отдела водной полиции является очень своевременным с учетом приближение начала летнего сезона. Граждане активно будут отдыхать на воде и в прибрежной зоне, поэтому нужно надежно охранять их покой.

    Стычки в Днепре на 9 мая
    Захар Виноградов
    Патриоты Днепра угрожают свергнуть полицию, если не покается

    На работников отдела полиции положены обязанности по обеспечению публичной безопасности и правопорядка в акватории реки Днепр и на объектах Киевского воднотранспортного комплекса, раскрытие и профилактика преступлений.

    К территории обслуживание отдела относится 43 километра реки Днепр, включительно с частью Каневского водохранилища, а также в пределах Киева. Территория граничит с несколькими районами Киева и Киевской области. Кроме того, отдел в сотрудничестве с Главным управлением Национальной полиции в Киевской области будет проводить мероприятия на территории 70 километров Киевского водохранилища и еще 150 километров – Каневского. Общая площадь обслуживаемой территории представляет около 1,6 тыс. кв. км.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали банду наркоторговцев, которую "крышевал" полицейский.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать "Вконтакте"
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Решмедилова: "антицерковные" законы ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка