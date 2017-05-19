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    Наезд авто на пешеходов в Нью-Йорке. Кадры с места ЧП

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    За рулем автомобиля, врезавшегося в толпу пешеходов, находился 26-летней Ричард Рохас из района Бронкс, служивший ранее в ВМС США. После аварии мужчина пытался скрыться с места происшествия.
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    В четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, ее 13-летняя сестра и еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. 

    По словам комиссара полиции города, за рулем находился 26-летней Ричард Рохас из района Бронкс, служивший ранее в ВМС США.

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    Мэр Нью-Йорка Де Блазио заявил, что власти не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт и заверил граждан, что на их защите стоят 36 тысяч офицеров полиции. 

    Между тем, по данным медиков, трое из из пострадавших во время наезда находятся в критическом состоянии. 

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