Наезд авто на пешеходов в Нью-Йорке. Кадры с места ЧП

В четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, ее 13-летняя сестра и еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами.

По словам комиссара полиции города, за рулем находился 26-летней Ричард Рохас из района Бронкс, служивший ранее в ВМС США.

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Мэр Нью-Йорка Де Блазио заявил, что власти не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт и заверил граждан, что на их защите стоят 36 тысяч офицеров полиции.

Между тем, по данным медиков, трое из из пострадавших во время наезда находятся в критическом состоянии.