Эксперт о катастрофической нехватке медперсонала в Украине

"Как может медсестра, выполняя обязанности и психолога, и осуществляя манипуляции, и быть приветливой, и в определенные моменты убрать?! (…) Мы имеем катастрофическую ситуацию, что работать за эти деньги и обслуживать такое количество больных медсестры не могут", — заявила Валентина Маркевич в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Маркевич также заявила, что медицина в Украине находится на грани полного уничтожения.