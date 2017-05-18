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    Эксперт о катастрофической нехватке медперсонала в Украине

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    (обновлено: )25110
    Президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич сообщила, что медсестра онкологического отделения в Украине обслуживает 25-30 больных, тогда как за границей - пять.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Как может медсестра, выполняя обязанности и психолога, и осуществляя манипуляции, и быть приветливой, и в определенные моменты убрать?! (…) Мы имеем катастрофическую ситуацию, что работать за эти деньги и обслуживать такое количество больных медсестры не могут", — заявила Валентина Маркевич в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Маркевич также заявила, что медицина в Украине находится на грани полного уничтожения

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