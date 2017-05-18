Эксперт о новом Трудовом кодексе: крепостное право возвращается

"Единственным и глубинным заданием принятия этого Трудового Кодекса есть вопрос уменьшения затрат работодателей и максимально уменьшить стоимость рабочей силы в Украине. При этом заказчики не понимают очень простой вещи: если эти процессы сопровождаются процессами евроинтеграции — безвизового режима, упрощения получения рабочих виз в той же Польше — то это приведет не к максимальному уменьшению стоимости украинской рабочей силы в Украине, чтобы пошли мифические инвестиции, а будет способствовать оттоку рабочей силы из Украины", — сказал Олег Верник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, реалии таковы, что в ситуации, когда профсоюзы лишены права и возможности защищать людей труда, все независимые профсоюзы будут просто уничтожены вследствие принятия этого документа.

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Напомним, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко уверен, что новое трудовое законодательство будет выгодно исключительно коррумпированным чиновникам.