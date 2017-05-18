наверх
18.05.201713:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Разъяренные жители подрались с охраной Киевсовета под крики "Ганьба"

    (обновлено: )53750
    Активисты, которые представляют жителей дома по улице Милютенко в столице, подрались с охраной в кулуарах здания Киевского городского совета. Заседание Киевсовета было приостановлено.
    Канал Інформаційне агентство "Українські Новини" на youtube

    Жителей не устраивает дом, который находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. По их словам, решение вопроса отселения затягивается, что угрожает жизни и здоровью людей.

    "Среди активистов находятся представители общественной организации "Бюро защиты экологии и окружающей среды", которые стали зачинщиками потасовки с охраной Киевсовета, которая отказалась их впускать в зал заседаний", — сообщает Ukranews.

    Читайте также: Драки в Раде. Как остановить дебоширов?

    В ходе потасовки активисты оттянули охранников от входа в сессионный зал и нанесли им несколько легких телесных повреждений, сказано в сообщении.

    В марте на пленарном заседании Киевсовета подрались депутаты от фракций "Свобода" и "Солидарность". Драка произошла между депутатом от фракции "Свобода" Владимиром Назаренко и депутатом от "Солидарности" Александром Харченко. Конфликт произошел после того, как депутат парламента от "Свободы" Юрий Левченко пригрозил "вынести ногами вперед" мэра Киева Виталия Кличко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Яндекс
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Анна Шелест
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском