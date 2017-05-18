Разъяренные жители подрались с охраной Киевсовета под крики "Ганьба"

Жителей не устраивает дом, который находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. По их словам, решение вопроса отселения затягивается, что угрожает жизни и здоровью людей.

"Среди активистов находятся представители общественной организации "Бюро защиты экологии и окружающей среды", которые стали зачинщиками потасовки с охраной Киевсовета, которая отказалась их впускать в зал заседаний", — сообщает Ukranews.

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В ходе потасовки активисты оттянули охранников от входа в сессионный зал и нанесли им несколько легких телесных повреждений, сказано в сообщении.

В марте на пленарном заседании Киевсовета подрались депутаты от фракций "Свобода" и "Солидарность". Драка произошла между депутатом от фракции "Свобода" Владимиром Назаренко и депутатом от "Солидарности" Александром Харченко. Конфликт произошел после того, как депутат парламента от "Свободы" Юрий Левченко пригрозил "вынести ногами вперед" мэра Киева Виталия Кличко.