Охрименко: новый Трудовой кодекс носит декларативный характер

"Исходя из того варианта, который можно почитать, складывается впечатление, что этот Трудовой кодекс писали те люди, которые никогда не работали на работе. Конечно, ТК — это громадный документ, то там такое огромное количество лозунгов и такое громадное количество вещей, которые не могут работать в Украине. Это работает в Европе, но европейский рынок к этому пришел даже не за десятилетие, некоторые шли даже столетия. По этой причине ожидать, что на сегодняшний момент мы принимаем Кодекс, и у нас мгновенно рынок "выбеляется", все работают только легально, прозрачно, четко — не реально. Поэтому этот Трудовой кодекс носит декларативный характер, к сожалению, вместо того, чтобы носить реформаторский", — сказал Александр Охрименко.

По его словам, данный Кодекс в действительности не усиливает ни права работодателей, ни права работников, поскольку реализовать его не удастся, а произойдет лишь имитация выполнения условий данного законодательства.

"Почему трудовой кодекс в Германии работает лучше, чем в Украине? Профсоюз. Во Франции — профсоюз, в Англии — профсоюз, в США — профсоюз. Трудовой кодекс без нормально работающих профсоюзов работать не может. В ТК есть масса нюансов, которые работодателя может заставить сделать только профсоюз. Коллективные договора — это величайшая профанация без профсоюзов", — пояснил эксперт.

Напомним, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко уверен, что новое трудовое законодательство будет выгодно исключительно коррумпированным чиновникам.