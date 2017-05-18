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    Охрименко: новый Трудовой кодекс носит декларативный характер

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    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что украинское трудовое законодательство практически невозможно сравнивать с трудовым законодательством европейских стран.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Исходя из того варианта, который можно почитать, складывается впечатление, что этот Трудовой кодекс писали те люди, которые никогда не работали на работе. Конечно, ТК — это громадный документ, то там такое огромное количество лозунгов и такое громадное количество вещей, которые не могут работать в Украине. Это работает в Европе, но европейский рынок к этому пришел даже не за десятилетие, некоторые шли даже столетия. По этой причине ожидать, что на сегодняшний момент мы принимаем Кодекс, и у нас мгновенно рынок "выбеляется", все работают только легально, прозрачно, четко — не реально. Поэтому этот Трудовой кодекс носит декларативный характер, к сожалению, вместо того, чтобы носить реформаторский", — сказал Александр Охрименко.

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    По его словам, данный Кодекс в действительности не усиливает ни права работодателей, ни права работников, поскольку реализовать его не удастся, а произойдет лишь имитация выполнения условий данного законодательства.

    "Почему трудовой кодекс в Германии работает лучше, чем в Украине? Профсоюз. Во Франции — профсоюз, в Англии — профсоюз, в США — профсоюз. Трудовой кодекс без нормально работающих профсоюзов работать не может. В ТК есть масса нюансов, которые работодателя может заставить сделать только профсоюз. Коллективные договора — это величайшая профанация без профсоюзов", — пояснил эксперт.

    Напомним, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко уверен, что новое трудовое законодательство будет выгодно исключительно коррумпированным чиновникам.

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