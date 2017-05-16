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    Лучшие роли Олега Видова

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    В США умер актер Олег Видов. Актер сыграл немало ролей в советских фильмах, в том числе в кинофильмах "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и другие.
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    "Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", — сказала супруга актера.

    В 1983 году актер эмигрировал в Югославию. С 1985 года он жил в США.

    В США Видов вместе с женой Джоан Борстин стал владельцем компании Films by Jove (FBJ), которая в 1992-1994 годах приобрела у студии "Союзмультфильм" права на зарубежный прокат 547 классических советских мультфильмов, среди которых "Чебурашка", "Ежик в тумане", "Аленький цветочек", "Маугли", "Снежная королева", "Сказка о царе Салтане".

    Согласно договору 1992 года, компания актера Видова и Борстен получила коллекцию советских мультфильмов и права на ее использование, реставрацию, распространение, лицензирование, тиражирование. FBJ провела работу по реконструкции советских мультфильмов — их оцифровали, раскрасили, переозвучили.

    В 2007 году российский бизнесмен Алишер Усманов выкупил коллекцию за 10 миллионов долларов. В 2010 году Арбитражный суд Москвы признал недействительным договор 1992 года.

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