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    Британец, которому 101 год, установил рекорд по прыжкам с парашютом

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    Житель Великобритании, ветеран Второй мировой войны Вердун Хайес, которому 101 год, установил новый мировой рекорд, совершив прыжок с парашютом.
    Канал ODN на youtube

    Вердун Хайес совершил прыжок со своими 10-ю своими родственниками, представляющими три поколения семьи. Свободный полет рекордсмена-долгожителя длился две минуты.

    Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал Арману Жендро из Канады. Он совершил прыжок в 2013 году в возрасте 101 года и трех дней. Хайес на 34 дня старше.

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    Ранее сообщалось, что около 1,2 тысячи горнолыжников установили новый рекорд Гиннесса по массовому спуску с горы в купальниках на карнавале BoogelWoogel на горном курорте в Сочи.

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