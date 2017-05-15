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    В Тернополе на полном ходу столкнулись "скорая" и Mercedes

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    В сети появилось видео столкновения машины "скорой" помощи и легкового Mersedes. По информации СМИ, в аварии пострадали пять человек, в том числе трое медработников.
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    На перекрестке дорог в Тернополе в воскресенье столкнулись машина "скорой" помощи и легковой Mercedes, передает издание "20 минут".

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    "Скорая" ехала в сторону "Дружбы", перекресток проезжала на красный сигнал светофора, — сообщила глава пресс-службы управления патрульной полиции г. Тернополя Оксана Смильская. — Mercedes не предоставил преимущество в движении. Произошло столкновение. На место происшествия очевидцы вызвали "скорую" и полицию. Патрульные впоследствии — следственно-оперативную группу".

    По информации издания, в аварии пострадали пять человек, в том числе трое медработников. Правоохранители пока не комментируют число пострадавших. По предварительным данным, оба водителя были трезвыми, добавила спикер полиции.

    Очевидцы ДТП говорят, что "скорая" ехала без сирены. В то же время медики утверждают, что сигнал был включен.

    Напомним, ранее на Броварском проспекте в Киеве в результате ДТП погибли три человека.

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