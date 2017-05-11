Выступление рэпера Снуп Догга затмила сурдопереводчик

Внимание переключила на себя сурдопереводчик, которая жестами очень эмоционально текст песни для глухих посетителей мероприятия. Женщина при помощи языка жестов переводила слова, но и танцевала под фрагмент трека "P.I.M.P.", записанного Снуп Доггом совместно с рэпером 50 Cent, а также под композицию "All I Do Win" DJ Khaled.

Как выяснили покоренные женщиной американцы, Холли Маниатти (Holly Maniatty) ранее уже работала со многими известными музыкантами, включая Beastie Boys, Wu-Tang Clan и Killer Mike.

Согласно американским законам, концертные площадки должны обеспечивать переводчиков для глухих посетителей.

Ранее сообщалось, что известный гитарист, основатель рок-группы Hampton Grease Band Брюс Хэмптон получил сердечный приступ 1 мая на концерте в честь своего 70-летия в Атланте, штат Джорджия.