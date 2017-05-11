Из Украины выдворили "вора в законе" по прозвищу "Коста"

Полиция задержала и выдворила за пределы Украины "вора в законе" Левана Цинцадзе по прозвищу "Коста", сообщает пресс-служба НПУ.

По данным правоохранителей, задержанный гражданин республики Грузия был "коронован" в 2012 году на территории Греции при поддержке влиятельного "вора в законе" Важи Биганишвили по прозвищу "Важа Тбилисский".

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Согласно данным Международной организации уголовной полиции Интерпол, гражданин Цинцадзе был арестован на территории Греции за организацию преступных групп, причастных к совершению квартирных краж.

Также отмечается, что 10 мая "вора в законе" принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда на территорию государства сроком на три года.

Ранее сообщалось, что полиция Киева задержала "вора в законе", курировавшего угоны автомобилей.