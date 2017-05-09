Стрелок-радист Коломойцева о Рокоссовском: солдаты называли его "батей"

"Мне довелось работать с такими командующими как Рокоссовский, который замечательный был как человек. Любил людей, солдатов, и поэтому невозможно было сказать о нем что-нибудь-плохое. Солдаты его очень любили, потому что всегда говорили: "Это наш батя. Батя". Люди, бойцы, командиры — все старались сделать ему только приятное. А ведь в войне очень трудно было действительно понять друг друга", — отметила ветеран.

Коломойцева начала войну в 1942-м, когда пришла в военкомат с просьбой направить ее в школу младших авиаспециалистов. Освобождала Киев, дошла до Берлина и Праги.

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Ветеран стала прототипом женской фигуры в памятнике "Люди войны", установленном в киевском парке Победы в 2016 году инициативной группой киевлян при поддержке телеканала "Интер" и организации ветеранов Украины.