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Весна в разгаре. Львовскую область засыпало градом
10:57
08.05.2017
(обновлено:
11:07 08.05.2017
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Жители населенного пункта Новый Ярычев во Львовской области опубликовали кадры града, который накануне обрушился на пгт. О повреждениях в результате осадков не сообщается.
Канал Игоря Зинкевича в Youtube
Ранее синоптики сообщали, что в Украине 10-11 мая во многих регионах страны
ожидаются заморозки
.
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