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    Весна в разгаре. Львовскую область засыпало градом

    (обновлено: )19521
    Жители населенного пункта Новый Ярычев во Львовской области опубликовали кадры града, который накануне обрушился на пгт. О повреждениях в результате осадков не сообщается.
    Канал Игоря Зинкевича в Youtube

    Ранее синоптики сообщали, что в Украине 10-11 мая во многих регионах страны ожидаются заморозки.

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