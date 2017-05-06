Подготовка украинских танкистов к соревнованиям "Сильная Европа"

Украинские танкисты примут участие в международных танковых соревнованиях "Сильная Европа" в Германии. Техника уже доставлена на полигон Графенвир, сообщает Министерство обороны Украины.

Украинским Т-64 будут противостоять немецкие, австрийские и польские экипажи на "Леопард 2", а также американские "Абрамсы" и французские "Леклерки".

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Армию Украины представит взвод 14 отдельной механизированной бригады из города Владимир-Волынский, который в прошлом году стал победителем танковых соревнований на внутренней арене.

В настоящее время полным ходом идет подготовка к соревнованиям, во время которой состоится рекогносцировка огневых участков полигона и пристрелка орудий.

Официальная церемония открытия соревнований состоится в воскресенье, 7 мая.