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    Подготовка украинских танкистов к соревнованиям "Сильная Европа"

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    Украинским Т-64 будут противостоять немецкие, австрийские и польские экипажи на "Леопард 2", а также американские "Абрамсы" и французские "Леклерки".
    Канал на Youtube Генеральний штаб ЗСУ

    Украинские танкисты примут участие в международных танковых соревнованиях "Сильная Европа" в Германии. Техника уже доставлена на полигон Графенвир, сообщает Министерство обороны Украины.

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    dpsu.gov.ua
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    Украинским Т-64 будут противостоять немецкие, австрийские и польские экипажи на "Леопард 2", а также американские "Абрамсы" и французские "Леклерки".

    Смотрите также: Боевые стрельбы танковой бригады ВСУ в Черниговской области

    Армию Украины представит взвод 14 отдельной механизированной бригады из города Владимир-Волынский, который в прошлом году стал победителем танковых соревнований на внутренней арене.

    В настоящее время полным ходом идет подготовка к соревнованиям, во время которой состоится рекогносцировка огневых участков полигона и пристрелка орудий.

    Официальная церемония открытия соревнований состоится в воскресенье, 7 мая.

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