Пожар возле администрации Путина в центре Москвы

Спасатели утром в пятницу ликвидировали возгорание в выселенном здании в Лубянском проезде в центре Москвы, огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров. К месту возгорания вылетали два пожарных вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы, вертолеты воды сбросили 50 тонн воды, они оборудованы специальным водосливным устройством.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в американском Нью-Йорке, жертвами числятся три ребенка.

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