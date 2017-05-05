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    Пожар возле администрации Путина в центре Москвы

    (обновлено: )12820
    Пожарные вертолёты Ка-32 Московского авиационного центра сбросили 50 тонн воды при тушении пожара в здании в центре Москвы, сообщает РИА Новости.
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    Спасатели утром в пятницу ликвидировали возгорание в выселенном здании в Лубянском проезде в центре Москвы, огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров. К месту возгорания вылетали два пожарных вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы, вертолеты воды сбросили 50 тонн воды, они оборудованы специальным водосливным устройством.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в американском Нью-Йорке, жертвами числятся три ребенка.

    Смотрите также: Тушение пожара на рынке в Одессе

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