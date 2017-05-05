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    Песню Окуджавы спели в восьми странах мира

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (29)

    (обновлено: )12520
    Легендарную песню "Нам нужна одна победа" Булата Окуджавы из фильма "Белорусский вокзал" в рамках акции #ОднаНаВсех уже спели в восьми странах мира.
    Канал НТВ на youtube

    Телекомпания НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik, а также социальной сетью "Одноклассники" запустили акцию #ОднаНаВсех. Ее участники по всему миру перепевают легендарную песню "Нам нужна одна победа" Булата Окуджавы из фильма "Белорусский вокзал".

    Акция #ОднаНаВсех, стартовавшая 24 апреля, призвана объединить героев и наследников Великой Отечественной войны, сообщает sputnik

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    Ранее сообщалось, что акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" пройдет 9 мая в Киеве, ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны.

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