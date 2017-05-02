Первомайские беспорядки в Портленде

Сообщается, что анархисты забросали полицию коктейлями Молотова и дымовыми шашками, а также уничтожили полицейскую машину, разбили стекла домов и устроили несколько поджогов.

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"Анархисты уничтожили полицейскую полицию, разбили множество окон, совершили несколько поджогов, атаковали полицейских … Три человека арестованы", — сообщает местная полиция в своём микроблоге в Twitter.

На данный момент о пострадавших не сообщается.