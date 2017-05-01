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    Первомай в Париже: полицию закидали бутылками с горючей смесью. Прямая трансляция

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    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (113)

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    Парижская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для усмирения хулиганов, вторгшихся в ряды первомайской демонстрации во французской столице, сообщает корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.
    RT на русском/Youtube

    Участники многотысячной демонстрации, собравшиеся по призыву крупных французских профсоюзов — CGT, FO и других, — идут в понедельник маршем от площади Республики по направлению к площади Насьон.

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    По ставшему привычным в последнее время сценарию, хулиганы с закрытыми лицами стали кидать в полицейских бутылки с горючей смесью и мусор. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

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    Как сообщает телеканал BFMTV, по меньшей мере двое полицейских получили ранения.

    Демонстрация проходит в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента. Как ранее сообщали в городской полиции, безопасность в ходе первомайских шествий обеспечивают более 9 тысяч полицейских и жандармов.

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