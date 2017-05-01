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    Мощная лавина в Приэльбрусье едва не погребла горнолыжный курорт

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    В Приэльбрусье мощная лавина сошла у подножия горнолыжного курортного поселка Терскол. Огромная масса снега, сходящая с вершины горы вызвала панику у отдыхающих.
    Facebook Oleg Koshkarev

    Оказавшийся поблизости турист даже попрощался с родителями. Камера запечатлела сходящую с горы огромную массу снега. Лавина остановилась на полпути и никто не пострадал.

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    Ранее сообщалось, что число жертв снежной лавины в японской префектуре Тотиги, в 120 километрах к северу от Токио, возросло до восьми человек. По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.

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