Мощная лавина в Приэльбрусье едва не погребла горнолыжный курорт

Оказавшийся поблизости турист даже попрощался с родителями. Камера запечатлела сходящую с горы огромную массу снега. Лавина остановилась на полпути и никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что число жертв снежной лавины в японской префектуре Тотиги, в 120 километрах к северу от Токио, возросло до восьми человек. По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.