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    Тысячи человек отметили 100 дней Трампа у власти маршем в Вашингтоне

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    Десятки тысяч человек собрались в субботу в центре Вашингтона для участия в марше в защиту окружающей среды. Таким образом они выразили свой протест политике нынешней администрации США.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    По оценкам устроителей акции, в ней приняли участие до 150 тысяч человек. Они прошли по главной улице города и всех США — Пенсильвания-авеню — от здания конгресса страны до Белого дома. Людей было столько, что они заняли все пространство широкой и весьма протяженной магистрали.

    Участники марша несли плакаты с требованием защитить экологию. "Здоровая атмосфера — стабильный климат", — гласил один из них.

    "Правительство должно знать об опасности изменения климата. Оно должно доверять собственным ученым, которые говорят об этом", — сказал газете Washington Pоst один из участников акции.

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    Недалеко от Белого дома манифестанты повстречались с одним из противников абортов, который устраивал собственную акцию. Силы были неравны, тем не менее он продолжал выкрикивать в мегафон лозунг: "Аборты уничтожают жизнь".

    Участники марша в ответ сели на асфальт и стали скандировать: "Мое тело, мой выбор".

    Сторонники запрета абортов, как правило, поддерживают Трампа, который разделяет их позицию. Многие из противников нынешнего лидера США считают это попыткой нарушения прав человека.

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