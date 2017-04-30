Тысячи человек отметили 100 дней Трампа у власти маршем в Вашингтоне

По оценкам устроителей акции, в ней приняли участие до 150 тысяч человек. Они прошли по главной улице города и всех США — Пенсильвания-авеню — от здания конгресса страны до Белого дома. Людей было столько, что они заняли все пространство широкой и весьма протяженной магистрали.

Участники марша несли плакаты с требованием защитить экологию. "Здоровая атмосфера — стабильный климат", — гласил один из них.

"Правительство должно знать об опасности изменения климата. Оно должно доверять собственным ученым, которые говорят об этом", — сказал газете Washington Pоst один из участников акции.

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Недалеко от Белого дома манифестанты повстречались с одним из противников абортов, который устраивал собственную акцию. Силы были неравны, тем не менее он продолжал выкрикивать в мегафон лозунг: "Аборты уничтожают жизнь".

Участники марша в ответ сели на асфальт и стали скандировать: "Мое тело, мой выбор".

Сторонники запрета абортов, как правило, поддерживают Трампа, который разделяет их позицию. Многие из противников нынешнего лидера США считают это попыткой нарушения прав человека.