Рудяков: защищающие рабочих политсилы останутся без денег

Защита прав трудящегося населения сведена в Украине на очень низкий уровень, что обусловлено недостаточным финансированием, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

По его мнению, западные партнеры Украины, в частности, США никогда не будут давать гранты организациям по защите прав трудящихся, так как они так или иначе носят "левый" характер.

"Надеяться на то, что люди самоорганизуются, выйдут и будут сами по себе отстаивать свои права, это в значительной степени наивно. Чтобы это произошло, должна произойти очень серьезная подготовительная работа, а эту работу у нас вести некому, потому что у нас "левые" все партии фактически все ликвидированы", — сказал Рудяков в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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