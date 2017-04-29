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    Рудяков: защищающие рабочих политсилы останутся без денег

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    Западные партнеры Украины, в частности, США никогда не будут давать гранты организациям по защите прав трудящихся, уверен политолог Павел Рудяков.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Защита прав трудящегося населения сведена в Украине на очень низкий уровень, что обусловлено недостаточным финансированием, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

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    По его мнению, западные партнеры Украины, в частности, США никогда не будут давать гранты организациям по защите прав трудящихся, так как они так или иначе носят "левый" характер.

    "Надеяться на то, что люди самоорганизуются, выйдут и будут сами по себе отстаивать свои права, это в значительной степени наивно. Чтобы это произошло, должна произойти очень серьезная подготовительная работа, а эту работу у нас вести некому, потому что у нас "левые" все партии фактически все ликвидированы", — сказал Рудяков в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.  

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