В горсовете Винницы подрались женщины-депутаты

Драка возникла из-за того, что Давыденко потребовала у Панчук, которая работает в горсовете председателем Ассоциации органов самоорганизации населения Винницы, отчета о работе одного из квартальных комитетов. Панчук отчет не предоставила, сообщает depo.Винница.
"Запит пиши!" — як у міськраді реагують на звернення
Отак і ходи у "високі кабінети" Вінницької міськради! Навіть депутатське посвідчення не врятує від кулаків тих, хто отримує зарплати з міського бюджету з наших з вами податків.Хочете отримати прокол зборів вашого квартального комітету? Готуйте захисну амуніцію! Ганна Давиденко встигла зняти на відео, як на неї зі словами "Запит пиши!" кидається депутатка від "Вінницької європейської стратегії" та, за сумісництвом голова асоціації органів самоорганізації населення, а простіше — очільниця квартальниїх комітетів міста — Наталія Панчук.Опубликовано VLASNO.info 28 апреля 2017 г.
Ни одна из депутатов не считает себя виновной, наоборот: обе утверждают, что они в этой ситуации — пострадавшие.
Однако об инциденте правоохранителям сообщила именно Давыденко.
Ранее в сети появилось видео драки, которая произошла в мэрии Днепра при участии зама Бориса Филатова.