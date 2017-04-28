В горсовете Винницы подрались женщины-депутаты

Отак і ходи у "високі кабінети" Вінницької міськради! Навіть депутатське посвідчення не врятує від кулаків тих, хто отримує зарплати з міського бюджету з наших з вами податків.Хочете отримати прокол зборів вашого квартального комітету? Готуйте захисну амуніцію! Ганна Давиденко встигла зняти на відео, як на неї зі словами "Запит пиши!" кидається депутатка від "Вінницької європейської стратегії" та, за сумісництвом голова асоціації органів самоорганізації населення, а простіше — очільниця квартальниїх комітетів міста — Наталія Панчук.