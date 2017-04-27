Появилось скандальное видео драки при участии зама мэра Днепра

Скриншот видео

Сам градоначальник сообщил, что никого не бил. А Сергей Варфоломей ворвался в кабинет к заместителю главы горсовета Днепра по вопросам ЖКХ Михаилу Лысенко и устроил там драку. Филатов в потасовке участия не принимал и даже вызвал полицию.

В то же время журналист Роман Бочкала в Facebook рассказал свою версию произошедшего конфликта. По его словам, Михаил Лысенко напал на журналиста "Стоп Коррупция" Артема Лагутенко после того, как представитель масс-медиа задал вопросы касательно растраты бюджетных средств в сфере ЖКХ, за которую отвечает Лысенко.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику, оно доступно по ссылке — часть 1 и часть 2.