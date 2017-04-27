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    Появилось скандальное видео драки при участии зама мэра Днепра

    (обновлено: )10610
    Второй день не утихает скандал, связанный с дракой в мэрии Днепра. В среду в СМИ появилась информация о том, что мэр Днепра Борис Филатов избил экс-начальника ЖЭКа № 37 Сергея Варфоломея.
    Драка в мэрии Днепра
    Скриншот видео

    Сам градоначальник сообщил, что никого не бил. А Сергей Варфоломей ворвался в кабинет к заместителю главы горсовета Днепра по вопросам ЖКХ Михаилу Лысенко и устроил там драку. Филатов в потасовке участия не принимал и даже вызвал полицию.

    В то же время журналист Роман Бочкала в Facebook рассказал свою версию произошедшего конфликта. По его словам, Михаил Лысенко напал на журналиста "Стоп Коррупция" Артема Лагутенко после того, как представитель масс-медиа задал вопросы касательно растраты бюджетных средств в сфере ЖКХ, за которую отвечает Лысенко.

    Внимание! Видео содержит ненормативную лексику, оно доступно по ссылке — часть 1 и часть 2.

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