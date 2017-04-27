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    "Сам пришел". Ляшко под предлогом допроса устроил шоу - Холодницкий

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    Глава САП также заявил, что Ляшко манипулирует фактами. По словам Холодницкого, в отношении лидера "Радикальной партии" нет открытых уголовных производств, есть только дело по факту возможного незаконного обогащения.
    канал "112 Украина" в YouTube

    Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что ведомство не вызывало лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на допрос, он сам пришел с камерами ради шоу. Об этом Холодницкий заявил журналистам во время трансляции из его кабинета, которую проводил Ляшко.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Вы заявили, что вас вызвали на допрос. Вас на допрос сюда (в САП — Ред.) не вызывали, это ваша инициатива, вы сами сюда пришли — с камерами, с трансляцией, то есть вы хотите шоу", — сказал Холодницкий депутату. При этом, согласно видео, Ляшко согласился с тем, что он пришел по собственной инициативе.

    Глава САП также заявил, что Ляшко манипулирует фактами. По словам Холодницкого, в отношении лидера "Радикальной партии" нет открытых уголовных производств, есть только дело по факту возможного незаконного обогащения.

    Кроме того, Холодницкий попросил Ляшко не устраивать ему допросы. Если есть конкретные вопросы, то следует сделать обращение, заявил глава САП.

    Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко. Сам лидер "радикалов" назвал это дело "политическим заказом".

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