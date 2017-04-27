Мелитопольский экстремал покорил "чертово колесо"

0

В интернете появилось видео, как руфер Стас Скочко покоряет вершину колеса обозрения в парке имени Горького в Мелитополе Запорожской области. Кадры появились на канале Сергея Мнацаканова в Youtube.