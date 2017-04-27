Конфликт с участием Королевской возле палатки "Оппоблока" в Мариуполе

В Мариуполе партия "Оппозиционный блок" на пересечении проспектов Мира и Строителей обустроила палатку, в которой собирает подписи под своими требованиями.

В среду подпись на бланках оставила народный депутат от "Оппоблока" Наталия Королевская. Во время этого некоторые из присутствующих жителей города выкрикивали ей "Ганьба!", сообщает издание "Новости Донбасса".

Кроме представителей оппозиционной политсилы возле палатки собрались активисты и жители, недовольные риторикой партии. Они заявили о намерениях обратиться к мэру и СБУ, так как считают, что подобные провокации в 2014 году привели к началу боевых действий в регионе.

После этого они вызвали сотрудников полиции, усомнившись в местной прописке ответственных за сбор подписей. Прибывшие на место правоохранители проверили прописку и сообщили, что все присутствующие в палатке зарегистрированы в Мариуполе.

На днях в центре Одессы радикально настроенные активисты разгромили палатку "Оппозиционного блока".