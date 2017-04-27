наверх
27.04.201705:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Конфликт с участием Королевской возле палатки "Оппоблока" в Мариуполе

    (обновлено: )10811
    Кроме представителей оппозиционной политсилы возле палатки собрались активисты и жители, недовольные риторикой партии. Некоторые из них кричали "Ганьба!" нардепу Наталии Королевской.
    Канал на Youtube Общественное ТВ Донбасса

    В Мариуполе партия "Оппозиционный блок" на пересечении проспектов Мира и Строителей обустроила палатку, в которой собирает подписи под своими требованиями.

    Потасовка протестующих с полицией произошла во время акции маршрутчиков под зданием Киевской обладминистрации
    Украинское фото
    В Киеве протестуют автоперевозчики: шины, палатки и драка

    В среду подпись на бланках оставила народный депутат от "Оппоблока" Наталия Королевская. Во время этого некоторые из присутствующих жителей города выкрикивали ей "Ганьба!", сообщает издание "Новости Донбасса".

    Кроме представителей оппозиционной политсилы возле палатки собрались активисты и жители, недовольные риторикой партии. Они заявили о намерениях обратиться к мэру и СБУ, так как считают, что подобные провокации в 2014 году привели к началу боевых действий в регионе.

    После этого они вызвали сотрудников полиции, усомнившись в местной прописке ответственных за сбор подписей. Прибывшие на место правоохранители проверили прописку и сообщили, что все присутствующие в палатке зарегистрированы в Мариуполе.

    На днях в центре Одессы радикально настроенные активисты разгромили палатку "Оппозиционного блока"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Польский флаг
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?