наверх
26.04.201706:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Иванку Трамп освистали во время рассказа об отношении ее отца к женщинам

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (184)

    (обновлено: )15
    Во время выступления на женском саммите G20 в Берлине Иванка Трамп заявила, что ее отец очень поддерживает семьи и верит в женщин, работающих в его бизнесе.
    Канал на Youtube RT (на русском)

    Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка приняла участие в женском саммите G20 в Германии.

    Во время выступления дочь главы Белого дома заявила, что ее отец очень поддерживает семьи и верит в женщин, работающих в его бизнесе. Однако рассказ Иванки Трамп не встретил понимания у слушателей, которые освистали ее.

    Смотрите также: Видео 2005 года, где Трамп хвастается приставанием к женщинам

    В ходе прошлогодней предвыборной кампании в США было опубликовано видео 11-летней давности с участием Трампа. На записи миллиардер, который тогда не собирался баллотироваться в президенты, в вульгарных выражениях хвастался приставанием к женщинам и утверждал, что ему все позволено, поскольку он "звезда". Позднее кандидат в президенты принес публичные извинения и пояснил, что сказанное было "мужским трепом в раздевалке". После публикации видео несколько видных республиканцев призвали Трампа снять свою кандидатуру с выборов президента. На волне скандала с записью 2005 года несколько женщин заявили о приставаниях Трампа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Представители миссии ОБСЕ в Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Певица Лолита
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?