Иванку Трамп освистали во время рассказа об отношении ее отца к женщинам

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка приняла участие в женском саммите G20 в Германии.

Во время выступления дочь главы Белого дома заявила, что ее отец очень поддерживает семьи и верит в женщин, работающих в его бизнесе. Однако рассказ Иванки Трамп не встретил понимания у слушателей, которые освистали ее.

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В ходе прошлогодней предвыборной кампании в США было опубликовано видео 11-летней давности с участием Трампа. На записи миллиардер, который тогда не собирался баллотироваться в президенты, в вульгарных выражениях хвастался приставанием к женщинам и утверждал, что ему все позволено, поскольку он "звезда". Позднее кандидат в президенты принес публичные извинения и пояснил, что сказанное было "мужским трепом в раздевалке". После публикации видео несколько видных республиканцев призвали Трампа снять свою кандидатуру с выборов президента. На волне скандала с записью 2005 года несколько женщин заявили о приставаниях Трампа.