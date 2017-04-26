Тонны сока залили улицы города в Липецкой области

Административное дело возбуждено после того, как из-за обрушения кровли на заводе компании PepsiCo по городу Лебедянь в Липецкой области (Россия) вылилось несколько тонн сока, который стекал в реку Дон, сообщило территориальное управление Росприроднадзора.

По данным управления МЧС области, во вторник на предприятии ОАО "ЭКЗ Лебедянский" (PepsiCo) обрушилась кровля склада на площади 300 квадратных метров. Пострадали два человека. Операция по их спасению уже завершена. Прокуратура региона сообщила, что на улицы города Лебедянь вылилось несколько тонн сока, который стекал в реку Дон, и начала проверку.

Как пояснил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора, дело возбуждено в отношении юридического лица по статье "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение".

По словам собеседника агентства, сумма ущерба будет установлена на основании заключения, полученного после отбора проб и лабораторных исследований.

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Ранее в компании PepsiCo заявили, что готовы оперативно устранить последствия инцидента, а в областной администрации отметили, что масштаб аварии преувеличен.