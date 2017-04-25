Митинг в Будапеште против "влияния России на Венгрию"

Около двух тысяч человек вышли в Будапеште на протесты против, по их мнению, растущего влияния России на Венгрию и авторитарных тенденций премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По данным агентства, протестные акции прошли в нескольких кварталах от посольства России в Будапеште. Полиция запретила проводить акцию ближе к зданию посольства.

Читайте также — Раздвоение Италии: и в ЕС, и с Трампом

Протестующие выкрикивали "Европа! Европа!", в ответ на кампанию правительства "Остановим Брюссель" выкрикивали "Остановим Москву", передает агентство.

Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно выражал несогласие с политикой ЕС по поводу санкций против России. В январе министр иностранных дел страны Петер Сиярто заявил, что Венгрия считает санкции бесполезными, оценив ущерб, нанесенный ими венгерской экономике, в 6,5 миллиарда долларов.