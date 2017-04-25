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    Митинг в Будапеште против "влияния России на Венгрию"

    (обновлено: )12212
    Протестные акции прошли в нескольких кварталах от посольства России в венгерской столице. Полиция запретила проводить акцию ближе к зданию посольства.
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    Около двух тысяч человек вышли в Будапеште на протесты против, по их мнению, растущего влияния России на Венгрию и авторитарных тенденций премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
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    По данным агентства, протестные акции прошли в нескольких кварталах от посольства России в Будапеште. Полиция запретила проводить акцию ближе к зданию посольства.

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    Протестующие выкрикивали "Европа! Европа!", в ответ на кампанию правительства "Остановим Брюссель" выкрикивали "Остановим Москву", передает агентство.

    Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно выражал несогласие с политикой ЕС по поводу санкций против России. В январе министр иностранных дел страны Петер Сиярто заявил, что Венгрия считает санкции бесполезными, оценив ущерб, нанесенный ими венгерской экономике, в 6,5 миллиарда долларов.

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