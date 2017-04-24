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    В Армении сожгли флаг Турции перед началом акции памяти жертв геноцида

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    В Ереване состоялось факельное шествие, посвященное 102-ой годовщине геноцида армян в Османской империи, в котором приняли участие несколько тысяч человек.
    RT на русском/YouTube

    Несколько тысяч человек прошли от площади Свободы к Мемориальному комплексу "Цицернакаберд". Акция началась с сожжения турецкого флага в знак протеста против отказа властей Турция признать факт геноцида, сообщает RT на русском.

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    РНапомним, 2 июня 2016 года депутаты немецкого Бундестага одобрили резолюцию, признающую "геноцидом армян" события в Османской империи в 1915- 1918 годах. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что Анкара отозвала своего посла для консультаций и спрогнозировал ухудшение отношений между странами.

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