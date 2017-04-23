наверх
23.04.201707:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Видео

    В США пассажир набросился на пилота из-за неуважения

    50
    Инцидент произошел 12 апреля. Эдвард Фостер набросился на пилота, летевшего вместе с ним рейсом авиакомпании American Airlines в качестве пассажира из Далласа (Техас).
    Канал Inside Edition на Youtube

    В аэропорту Канзас-Сити в штате Миссури пассажир напал на пилота после конфликта, начавшегося на борту лайнера. Об этом сообщает KMBC 9 News.

    Фостер настиг летчика, личность которого не раскрывается, на выходе из аэропорта. Он схватил его и попытался уронить, а также толкнул два раза. Пилот бросился к выходу, а 49-летний пассажир продолжил его преследовать.

    Смотрите также: В Киеве протестуют автоперевозчики: шины, палатки и драка 

    Пострадавший вначале отказался подавать заявление в полицию, но потом передумал. В ходе расследования Фостер рассказал, что пилот якобы занимал слишком много места в самолете и проявлял к нему неуважение. 

    В итоге нарушителя обвинили в умышленном нанесении телесных повреждений. Пилот получил травмы ног и синяки на предплечье.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента