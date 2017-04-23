Мэр Одессы продемонстрировал свою неплохую физическую форму

"По сложившейся традиции, тренируемся с нашими тайбоксерами, которые будут представлять Украину на Чемпионате мира по таиландскому боксу",- написал Труханов на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области, как прогнозировали синоптики, ухудшились погодные условия. Так, на регион сначала обрушились дождь со шквальным ветром, а позднее выпал снег. Из-за непогоды власти просили одесситов без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.