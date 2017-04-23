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    Мэр Одессы продемонстрировал свою неплохую физическую форму

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    Хорошую спортивную форму продемонстрировал мэр Одессы Геннадий Труханов. Президент Украинской федерации таиландского бокса муэй тай сошелся в спарринге с одним из спортсменов, который готовится к чемпионату мира по таиландскому боксу.
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    "По сложившейся традиции, тренируемся с нашими тайбоксерами, которые будут представлять Украину на Чемпионате мира по таиландскому боксу",- написал Труханов на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Одесская область в снежном плену: последствия непогоды

    Ранее сообщалось, что в Одесской области, как прогнозировали синоптики, ухудшились погодные условия. Так, на регион сначала обрушились дождь со шквальным ветром, а позднее выпал снег. Из-за непогоды власти просили одесситов без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.

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