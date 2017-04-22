Гол Факундо Феррейры в матче "Шахтера" и "Динамо"

Единственный мяч на 12-й минуте забил Факундо Феррейра. После этой победы "Шахтер" набрал 69 очков и продолжает лидировать в чемпионате Украины. В активе "Динамо", идущего вторым, 55 очков.

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Напомним, ранее в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире. Матч 24-го тура в группе 1 состоялся в Харькове и завершился волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.