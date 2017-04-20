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    Протесты в Венесуэле: убиты два студента и военный

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    Военный погиб в ходе антиправительственных демонстраций в венесуэльском штате Миранда, сообщил защитник народа Венесуэлы Тарек Уильям Сааб. Также о гибели военнослужащего заявил поддерживающий президента Николаса Мадуро политик Диосдадо Кабелло (Diosdado Cabello).
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    "Они (антиправительственные активисты — ред.) только что убили солдата национальной гвардии в Сан-Антонио де Лос-Альтос", — заявил он в эфире одного из местных телеканалов.

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    Таким образом, жертвами массовых протестов в Венесуэле, произошедших в среду, стали уже три человека. Ранее сообщалось о гибели девушки в штате Тачира и молодого мужчины – в Каракасе. В четверг оппозиция намерена повторить массовые акции протеста против властей.

    Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

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