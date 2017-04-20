Геращенко: механизма заставить Россию выполнять решение суда ООН нет

"Решение данного суда может быть выполнено страной, которая проигрывает суд, исключительно добровольно. Механизма заставить проигравшую сторону, в данном случае РФ, то выполнить это решение, если она не хочет выполнять его добровольно, не существует… Для Украины подавать в суд надо. Это для всего мирового сообщества показывает факт, что мы сопротивляемся в тех юридических инстанциях, которые возможны в данном случае. Однако выполнения решения этого суда не будет… В данном случае рассчитывать, что будет полный разгром РФ, надеяться на это пока рано", — заявил Геращенко в комментарии 112 Украина.

По мнению нардепа, для Украины важно признать Россию нарушителем Конвенции о финансировании терроризма.

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"Это ключевой момент. Я считаю, что для этого и наша СБУ, и полиция, и прокуратура должны предоставить больше информации для суда в Гааге", — заключил он.

Ранее судебная инстанция отказалась удовлетворить требование Киева установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма, однако суд согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. По сообщению МИД Украины, иск был подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины".

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина будет работать над выполнением решения Международного суда ООН по иску к России, а президент Петр Порошенко назвал многообещающим промежуточное решение суда ООН и выразил надежду на успешное продолжение его рассмотрения в дальнейшем.