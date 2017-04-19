Северная Корея показала видео, имитирующее ракетный удар по США

В видеоролике, который был показан на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена – деда нынешнего лидера страны, продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее пуск.

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Она пересекает океан и наносит удар по городу в США. В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.

На параде, предшествовавшем показу, была продемонстрирована, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

Также на праздничном концерте прозвучали песни, прославляющие пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски. В частности, в песне поется, что "ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму".