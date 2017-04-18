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    В Таиланде змея на ходу попыталась укусить байкера

    (обновлено: )34620
    В таиландском городе Лампанг змея попыталась укусить мотоциклиста, который на большой скорости несся по шоссе.
    ViralHog/YouTube

    Инцидент заснял видеорегистратор автомобиля, ехавшего за мотоциклистом. Пресмыкающееся прямо на ходу прыгнуло в сторону мотоциклиста и попыталось ужалить его. Мужчина не растерялся и поднял ноги, таким образом избежав укуса.

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    Ранее сообщалось, что самолет Boeing 747 австралийской авиакомпании Qantas не смог вылететь из международного аэропорта Сиднея после того, как на борту лайнера была обнаружена 20-сантиметровая змея.

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