В Таиланде змея на ходу попыталась укусить байкера

ViralHog/YouTube

Инцидент заснял видеорегистратор автомобиля, ехавшего за мотоциклистом. Пресмыкающееся прямо на ходу прыгнуло в сторону мотоциклиста и попыталось ужалить его. Мужчина не растерялся и поднял ноги, таким образом избежав укуса.

Смотрите также видео: "Борька, отдай булку": видео с жадным котом взорвало сеть

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 747 австралийской авиакомпании Qantas не смог вылететь из международного аэропорта Сиднея после того, как на борту лайнера была обнаружена 20-сантиметровая змея.