Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула и Анкары

Тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула, передает агентство Франс Пресс. По сообщению агентства, тысяча человек протестовала в районе Бешикташ, еще две тысячи – в Кадыкее, в азиатской части города.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Анкаре, сообщает Euronews.

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Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О нарушениях в ходе протестов не сообщается.