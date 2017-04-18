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    Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула и Анкары

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    Референдум в Турции: итоги (25)

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    Тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула. Тысяча человек протестовала в районе Бешикташ, еще две тысячи – в Кадыкее, в азиатской части города. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Анкаре.
    Еuronews (in English)/Youtube

    Тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула, передает агентство Франс Пресс. По сообщению агентства, тысяча человек протестовала в районе Бешикташ, еще две тысячи – в Кадыкее, в азиатской части города.

    Аналогичная ситуация наблюдалась и в Анкаре, сообщает Euronews.

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    Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    О нарушениях в ходе протестов не сообщается.

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