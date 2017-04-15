Последствия теракта под Алеппо: 70 погибших, 130 раненых

"Количество жертв уже не менее 70 человек, не менее 130 ранены. Сказать точно сложно, много сильно обгоревших тел и конечностей, разбросанных вокруг обгорелых автобусов", — рассказал собеседник агентства.
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По словам источника, среди погибших много женщин и детей, которые были эвакуированы из Фуа и Кефрая и находились на момент взрыва в автобусах.
Машина со смертником, которая подорвалась у стоянки автобусов, подъехала под видом перевозки продуктов питания.
Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент заблокированна в районе Рашидин, который контролируется боевиками.