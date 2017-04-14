Бортник: отмена советских законов будет означать юридический коллапс Украины

"Минимальное переименование средней улицы в Киеве обходится в 50 тыс долларов. Это цена смены табличек, печатей, это убытки, которые несут все субъекты переименования. А проспект Победы — это одна из самых длинных улиц в Киеве, поэтому цена там будет, безусловно, больше. Я уже молчу о законах, которые хочет Петренко (министр юстиции — Ред.) отменить, потому что это вообще дикий сюр. Отмена всех советских законов будет означать отмену Украины, потому что к советским законам относится и Декларация независимости 1990 года и Акт о провозглашении независимости 1991 года, и документы о создании ООН, и документы о принятии Крыма", — заявил политолог Руслан Бортник в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Мэр Киева Виталий Кличко предлагает переименовать проспект Победы в Брест-Литовский проспект. В документе, который опубликован на сайте городского совета столицы, отмечается, что цель решения "вернуть проспекту историческое название". Проект решения находится на рассмотрении двух комиссий.

Впоследствии решение примут на заседании городского совета Киева. Проспект Победы — одна из самых длинных магистралей Киева (11,8 километра). Он тянется от площади Победы до Брест-Литовского шоссе. Проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 годах — Брест-Литовский проспект. Нынешнее название проспект получил в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.