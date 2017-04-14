Уманские хасиды привязали лошадь к BMW-X5 и на скорости тянули по трассе

В полиции открыли уголовное производство по "Жестокое обращение с животными". Виновным грозит штраф или арест до 6 месяцев, сообщает издание "Вечерняя Умань".

В то же время, пресс-служба прокуратуры Черкасской области сообщила, что 14 апреля по факту жестокого обращения с животными в городе Умань были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: В Умани полиция разгоняла хасидов дубинками

"Указанное уголовное производство начато на основании обнародованных в средствах массовой информации публикаций о том, что неизвестный в городе Умань тянет на автомобиле BMW-X5 лошадь, чем возможно жестоко обращается с животным. Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Уманского отделения Уманского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Процессуальное руководство обеспечивается Уманской местной прокуратурой, работниками которой предоставлен ряд указаний, направленных на установление фактических обстоятельств происшествия. В настоящее время следователем и процессуальным руководителем принимаются меры по обеспечению принятия законного и беспристрастного процессуального решения", — сообщили в прокуратуре.