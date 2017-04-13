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    Блинов: правительство Гройсмана поработало "на тройку"

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (29)

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    По словам экономиста, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрея Блинова, правительство Владимира Гройсмана выполнило ряд макроэкономических показателей экономического развития.
    РИА Новости Украина

    "Средний бал, который поставила эта организация ("Информационный пакет реформ" — ред.) правительству по пятибалльной шкале — это 2,7. В переводе на привычную еще советскую систему — это два с плюсом или три с минусом. По экономической части, я бы все-таки скорее говорил бы о тройке, потому что часть решений правительство выполнило. Так получилось, что правительство выполнило ряд макроэкономических показателей экономического развития", — заявил экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Год Кабмину. Мифы и реалии".

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    Владимир Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля 2016 года. Парламент Украины после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего Кабмина до 14 апреля действует "иммунитет". Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Дата такого отчета пока не назначена.

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