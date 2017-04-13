Появились кадры стрельбы снайперов под Одессой

Главной целью учений стала слаженность действий между правоохранительными подразделениями при выполнении задач по защите территориальной целостности Украины.
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"В ходе подготовки каждый из правоохранителей приобретет все необходимые навыки стрельбы из снайперских винтовок, научится осуществлять отладку прицела для точных выстрелов и овладеет тактику действий снайпера", — сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Подготовка снайперов в Одесской области