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    Появились кадры стрельбы снайперов под Одессой

    (обновлено: )394
    В Одесской области проходят совместные учения пограничников и полицейских по снайперской подготовке. К трехнедельных учениям привлечены военнослужащие пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда и сотрудники спецподразделения Нацполиции.
    Державна прикордонна служба України на youtube

    Главной целью учений стала слаженность действий между правоохранительными подразделениями при выполнении задач по защите территориальной целостности Украины.

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    "В ходе подготовки каждый из правоохранителей приобретет все необходимые навыки стрельбы из снайперских винтовок, научится осуществлять отладку прицела для точных выстрелов и овладеет тактику действий снайпера", — сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. 

    Думская.net
    Подготовка снайперов в Одесской области

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